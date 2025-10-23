"العليا للتشريعات" و"دبي القضائي" يطلقان "الصياغة التشريعية" لتأهيل الكوادر القانونية

دبي في 23 أكتوبر/ وام / أطلقت اللجنة العليا للتشريعات بالتعاون مع معهد دبي القضائي، برنامج "الصياغة التشريعية" التدريبي المتخصص، والمعتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تأهيل الكوادر القانونية في الجهات الحكومية وفق أحدث المعايير المهنية.

وجاء إطلاق البرنامج في إطار مذكرة تفاهم وقّعها أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.

وأكد أحمد سعيد بن مسحار أن هذه الشراكة النوعية تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر القانونية، ودعم نهج اللجنة في توفير بنية تحتية تشريعية تلبي متطلبات الحاضر وتواكب المستهدفات التنموية لإمارة دبي.

وشددت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي على أن هذه الشراكة تجسد رؤية دبي في بناء منظومة تشريعية مرنة، وتؤكد التزام المعهد بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.

وأضافت أن البرنامج يؤسس لمنهج تدريبي شامل لضمان صياغة تشريعات موحدة ومتماسكة تدعم جودة العمل الحكومي والرؤية القانونية المستقبلية للإمارة.

ويشكل هذا التعاون المشترك خطوة محورية نحو تطوير برنامج تدريبي متكامل، يقوم على أحدث الأساليب التطبيقية في مجال الصياغة التشريعية، بما يضمن تأهيلاً مهنياً فعّالاً للكوادر القانونية في الجهات الحكومية.

ويؤكد الجانبان من خلال هذه الاتفاقية حرصهما على تعزيز مسارات التعاون المؤسسي والتبادل المعرفي، بما يدعم مسيرة التميز في البيئة التشريعية بدبي، ويواكب التحولات التشريعية المتسارعة ويساهم في بناء كفاءات قادرة على إصدار تشريعات حديثة تلبي متطلبات المستقبل في مختلف مجالات العمل القانوني.