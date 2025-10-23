"دو" تسجل أرباحا بقيمة 2.18 مليار درهم خلال 9 أشهر بنمو 14.6%

دبي في 23 أكتوبر / وام / ارتفع صافي ربح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 14.6% ليصل إلى 2.181 مليار درهم، مقارنةً بنحو 1.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وسجلت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 11.622 مليار درهم بزيادة 8% على أساس سنوي، فيما توسع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 47.3% مقارنةً بـ45.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت "دو" أداءها خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 7.9% لتصل إلى 3.872 مليار درهم مقارنةً بـ3.589 مليار درهم في الربع الثالث من 2024، مدفوعةً بالنمو المتواصل في خدمات الهاتف المتحرك والثابت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.8% لتبلغ 1.852 مليار درهم، مع هامش قوي بلغ 47.8%.

وسجلت الشركة صافي ربح ربعي قدره 732 مليون درهم، بنمو 1.8% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 25.8% بعد استثناء البنود غير المتكررة، ليبلغ هامش صافي الربح 18.9%.

وعلى صعيد قاعدة المشتركين، نمت خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 10.3% لتصل إلى 9.2 مليون مشترك، أما خدمات الهاتف الثابت، فقد شهدت نمواً بنسبة 9.7% لتصل إلى 718 ألف مشترك.

وفي تعليقه على النتائج، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، إن الأداء خلال الربع الثالث يعكس مسار النمو القوي الذي شهدته الشركة في النصف الأول من العام الجاري، حيث واصلت تسجيل نمو قوي في مختلف قطاعات الأعمال مدعوماً بعمليات تشغيلية قوية ومبادرات تجارية ناجحة، ما أدى ذلك إلى تسجيل ارتفاع لافت في عدد المشتركين على أساس سنوي، إلى جانب زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 7.9%.