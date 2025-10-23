للمرة الأولى .. أبوظبي تستضيف بطولة "Kite World Cup" السبت بمشاركة 150 لاعبا عالميا

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للتزلج الشراعي (Kite World Cup) اكتمال استعداداتها لانطلاق الحدث العالمي للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان جزيرة فاهد للرياضات المائية الذي يقام السبت 25 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 150 لاعباً من نخبة المحترفين حول العالم.

وعقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً اليوم في جزيرة فاهد بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إلى جانب عدد من الرياضيين والشركاء، للحديث عن تفاصيل المهرجان والبطولة العالمية.

ويقام الحدث بالشراكة بين الدار ومجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة موانئ أبوظبي، ويضم برنامجاً رياضياً عالمياً يجمع بين التزلج الشراعي، وتزلج الجناح، والتزلج الكهربائي، والتزلج الهيدروفويلي، والتزلج على الأمواج، والتزلج الحر.

ويشارك في البطولة نخبة من أبرز اللاعبين من بينهم الفرنسية كيلي بيلوفر، والإسباني بورخا فيّلون، والأمريكي جاستن تشايت، إلى جانب المتزلج الإماراتي محمد المنصوري، وفريدريك تشيزني المقيم في أبوظبي.

ويهدف مهرجان جزيرة فاهد إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضات المائية من خلال مزيج يجمع بين المنافسات الدولية، والعروض الحية، والأنشطة العائلية والترفيهية.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان : فخورون باستضافة العاصمة أبوظبي لهذا الحدث العالمي والذي يأتي ضمن مهرجان مميز للرياضات المائية التي أصبحت تستقطب الكثير من المشاركين سواء من الإمارات أو خارجها، مبديا تطلعه بالتعاون مع الشركاء وجميع الجهات الداعمة إلى إبراز أهمية الحدث الكبير، واخراجه بأفضل صورة.

وأكد المتسابق الإماراتي محمد المنصوري جاهزيته للمشاركة في منافسات بطولة العالم مع نخبة من اللاعبين الإماراتين، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت استعدادات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية وسط أبطال العالم.