تزامنا مع نمو استثماري 361% .. "غرفة الشارقة" تكثف شراكاتها الدولية في "منتدى الاستثمار"

الشارقة في 23 أكتوبر / وام / أكد سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الإمارة حققت قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 361% خلال النصف الأول من 2025، بحجم استثمارات بلغ 1.5 مليار دولار.

وقال العويس، خلال مشاركة الغرفة في فعاليات النسخة الثامنة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2025"، إلى أن هذا الزخم هو ثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً حرص الغرفة على مواكبة ذلك بتوسيع جسور التعاون الدولي.

وفي هذا الإطار، عقدت غرفة الشارقة سلسلة من الاجتماعات ولقاءات العمل مع عدد من الوفود المشاركة في المنتدى والمؤتمر، وتم بحث آفاق التعاون المشترك واستعراض فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

والتقى عبدالله العويس مع معالي قيصر أحمد شيخ وزير الاستثمار في جمهورية باكستان بحضور سعادة عائشة محمد سعيد الملا رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وسعادة حسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي وعبدالعزيز الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال والدكتور سيد طاهر رئيس مجلس العمل الباكستاني.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره في باكستان مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث آليات دعم التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات.

كما أجرت الغرفة لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين لشركات إقليمية وعالمية حيث تم استعراض مقومات الاستثمار في إمارة الشارقة والفرص الواعدة التي توفرها في مختلف القطاعات في ظل بيئة أعمال محفّزة وبنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة تواكب تطلعات المستثمرين.

وقال محمد أحمد أمين العوضي إن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للاستثمار المستدام، داعيا المستثمرين لاستكشاف الفرص في التعليم والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وعرضت الغرفة خلال المنتدى منظومتها المتكاملة لدعم الأعمال، بما في ذلك خدمات "مركز تجارة 101"، وخدمات فض النزاعات عبر "مركز تحكيم"، ودعم المصدرين عبر "مركز الشارقة لتنمية الصادرات".

يذكر أن المنتدى ينظم من قبل مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "وايبا" ووزارة الاستثمار.