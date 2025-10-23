خلال "منتدى الشارقة للاستثمار" .. الأردن يروج لبيئته الجاذبة المحمية بتشريعات شفافة

‏الشارقة في 23 أكتوبر / وام / أكد زاهر القطارنة، أمين عام وزارة الاستثمار الأردنية، أن بلاده تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة توفر "أماناً استثمارياً كبيراً" للمستثمرين، وذلك بفضل حمايتها بتشريعات شفافة وواضحة واستقرار القوانين المنظمة للاستثمار.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال "منتدى الشارقة للاستثمار"، أوضح القطارنة أن هذه البيئة مدعومة بنظام مالي وبنكي قوي.

ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية تتركز في قطاعات حيوية كالصناعة عالية القيمة، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والسياحة العلاجية.

وأشار إلى ميزة الأسواق المفتوحة، حيث يمتلك الأردن اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وكندا، وسنغافورة، والدول العربية.

وشدد القطارنة على العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط الأردن ودولة الإمارات، بوجود عدة مشاريع قائمة وأخرى "سترى النور في القريب العاجل"، معتبراً أن المنتدى شكّل فرصة هامة لبناء شراكات أكبر واستعراض البيئة الاستثمارية الأردنية.