افتتاح مركز برجيل الطبي في منطقة الفلاح بأبوظبي

أبوظبي في 24 أكتوبر / وام / افتتحت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، "مركز برجيل الطبي في الفلاح"، الذي يقع داخل الفلاح سنترال مول.

حضر حفل الافتتاح، سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، وسعادة الدكتورة فايزة سيف اليافعي، المديرة التنفيذية لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ويضم المركز مجموعة من التخصصات الطبية، تشمل طب الأسرة، والطب الباطني، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، إلى جانب دمج خدمات الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الأولية، بما يضمن حصول المرضى على دعم شامل يعنى بصحتهم الجسدية والنفسية في آنٍ واحد.

كما تم تجهيز المركز بخدمات تشخيصية متقدمة تشمل الموجات فوق الصوتية، والأشعة السينية، والمحاليل الوريدية، والصيدلية، وسحب الدم، وفحوصات نقطة الرعاية، إلى جانب توفير الفحوصات الوقائية، وبرامج الإقلاع عن التدخين، وفحص ودعم التوحد، وخدمات التحصين والتطعيم.

وسيُسهم المركز في تعزيز التواصل المجتمعي عبر تنظيم برامج توعوية وأنشطة صحية على مدار العام تركز على الوقاية والكشف المبكر، إضافة إلى استضافة جلسات تثقيفية وحملات فحص لتشجيع السكان على تبني أنماط حياة صحية وإعطاء الأولوية لسلامتهم.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، إن افتتاح مركز برجيل الطبي في الفلاح يمثل خطوة محورية في مسيرة المجموعة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية في أبوظبي، مؤكداً أن هذا التوسع يعكس التزام برجيل بتقريب خدماتها من المجتمع وضمان استمرارية الرعاية ضمن شبكة طبية متكاملة.

وأوضح أن المراكز الجديدة تتيح وصول المجتمعات المحلية إلى خبرات طبية موثوقة ومسارات إحالة سلسة إلى المستشفيات التخصصية التابعة للمجموعة، بما يعزز جودة الرعاية ويُحسّن تجربة المرضى.

من جهتها، أكدت الدكتورة خلود الزبيدي، المدير الطبي وأخصائية طب الأسرة، أن إنشاء المركز الجديد يهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة بمعايير عالمية، وتمكين العائلات من الحصول على رعاية طبية متخصصة بالقرب من أماكن سكنهم، مشددة على حرص المركز على أن تتسم تجربة المراجعين بالثقة وسهولة الوصول والعناية الشخصية بكل مريض.