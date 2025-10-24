"الجودو" يعتمد قائمة لاعبيه للمشاركة في "دورة التضامن الإسلامي"

أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 5 لاعبين ولاعبة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تقام بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، أن منافسات الجودو تقام يومي 8 و9 نوفمبر، وتضم القائمة التي وقع عليها الاختيار نارمند بيان “وزن 66 كجم”، ومحمد يزبيك “وزن 73 كجم“، وطلال شفيلي وعمر معروف “وزن 81 كجم“، وظفار كوسوف “وزن 100 كجم”، وبشيرات خرودي “وزن 52 كجم“.

وأضاف الاتحاد أن منتخبنا الوطني يتابع برنامج استعداداته حاليا على فترتين بمعسكره في إيطاليا مع المنتخبات الإيطالية وحتى تاريخ السفر للمشاركة في الدورة بالرياض.

من جهته أثنى سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي على جهود اللجنة الأولمبية الوطنية واهتمامها بكافة الرياضات، لتعزيز تطور رياضة الامارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

واستعرض سعادته مع الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد كافة الترتيبات الخاصة بإعداد المنتخب، وتعزيز تنافسية الجودو الإماراتي.