حكومتا الإمارات وكردستان العراق تنظمان منتدى التبادل المعرفي الحكومي

أربيل في 24 أكتوبر/ وام/ نظمت حكومتا دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، منتدى التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة هادفة لتوفير منصة للتعاون الثنائي في العمل الحكومي، وتعزيز الشراكة الإيجابية وتوسيع مجالات التبادل المعرفي، لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تدعم تنفيذ مشاريع تحولية كبرى في القطاعات الحكومية الحيوية ذات الأولوية في إقليم كردستان العراق، فيما التقى معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفد حكومة الإمارات لبحث آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.

وشهدت فعاليات المنتدى، إطلاق سلسلة مبادرات ومشاريع كبرى مشتركة، مستلهمة من التجارب الإماراتية في تطوير القطاعات الحيوية في الحكومة والمجتمع، شملت إطلاق نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة إقليم كردستان، ومبادرة مبرمجي كردستان، وبرنامج أرين مسرور بارزاني للقيادات.

ويجسد تنظيم المنتدى توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز الشراكة من خلال تبادل الخبرات، وتطوير مجالات العمل والأداء الحكومي، وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي بما يُعزز القطاعين الحكومي والخاص، ويعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إقليم كردستان العراق، تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة تجربتها الريادية المتقدمة في العمل الحكومي مع حكومات المنطقة والعالم عموماً، ما يترجم توجيهات قيادة الإمارات، ويمثل نهجاً ثابتاً في توجهات الحكومة، يرتكز على محورية التعاون وتبادل الخبرات في دعم جهود تسريع التنمية، وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية.

وأضاف أن التطور الإيجابي المتنامي للشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، التي شهدت من خلال منتدى التبادل المعرفي إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة في مجالات البرمجة وبناء القيادات وتطوير منظومة متابعة الأداء، يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين، والرؤى المشتركة، وحرصهما على مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة الهادف إلى تطوير الإدارة الحكومية، والوصول بها إلى نموذج مستقبلي متطور، قادر على استباق المتغيرات، وإحداث تغيير إيجابي في العمل الحكومي وجودة حياة المجتمع.

من جهته، أشاد معالي مسرور بارزاني، بالشراكة الإيجابية مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث والعمل الحكومي، مؤكداً أن الشراكة بين حكومتي الإقليم ودولة الإمارات تمثل نموذجًا متقدمًا في التعاون المؤسسي وبناء القدرات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة أثمرت عن إطلاق مشاريع إستراتيجية نوعية تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال معاليه: “ نتشارك الرؤى والتوجهات لتعزيز التعاون في تطوير الإدارة الحكومية ونقلها إلى آفاق مستقبلية أوسع، وتجمعنا القيم المشتركة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية التعاون والشراكات في إطار المجتمع الدولي، كما نتشارك الإرادة والعزم ذاته على صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتنا”.

ضم وفد الإمارات المشارك في المنتدى كلا من سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة المهندس ماجد المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة شيخة بشير فرحان القائم بأعمال القنصلية العامة للدولة في أربيل، وعدد من المسؤولين والقيادات الحكومية.

كما شارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق، من ضمنهم معالي الدكتور أوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، ومعالي سامان برزنجي وزير الصحة، ومعالي آنو جوهر وزير النقل والاتصالات، ومعالي الدكتور عبد الحكيم خسرو وزير ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وسعادة أرين بارزاني رئيس وحدة مجلس التعاون الخليجي في مكتب رئيس الوزراء، وسعادة الدكتور محمد شكري رئيس مجلس الاستثمار في حكومة إقليم كردستان، وسعادة هيوە أفندي رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، وسعادة سيروان محمد نائب وزير التخطيط رئيس الجهاز المركزي للإحصاء.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه ، في كلمة خلال أعمال المنتدى، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز المعرفة الحكومية، وإحداث نقلة نوعية في الشراكة الإستراتيجية في مجالات العمل الحكومي بين البلدين الصديقين، ويمثل فرصة لاستعراض إنجازات الشراكة وآفاقها المستقبلية، وسبل توسيعها بما يعزز أثرها وانعكاسها الإيجابي على المجتمع.

وشهد معالي مسرور بارزاني إطلاق نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة إقليم كردستان، وهو نظام مركزي لمتابعة الأداء الحكومي مستلهم من نظام إدارة الأداء في حكومة دولة الإمارات، تتم إدارته عبر لوحة رقمية موحدة لعرض ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية.

ويهدف النظام إلى دعم عملية صنع القرار، وتعزيز الرقابة، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، وتوفير رؤى تنبؤية، وزيادة الشفافية في الأداء الحكومي.

وأطلقت حكومتا الإمارات وإقليم كردستان ضمن فعاليات المنتدى، وبحضور سعادة أرين بارزاني رئيس وحدة مجلس التعاون الخليجي في مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، مبادرة "مُبرمجي كردستان "التي تمثل برنامجاً وطنياً رائداً يهدف إلى تطوير مهارات البرمجة والمهارات الرقمية لدى الشباب في الإقليم، وإعداد جيل جديد قادر على مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا، وسد فجوة المهارات الرقمية وربط الشباب بفرص العمل في الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي متطور ومبتكر.

ويقدم البرنامج دورات تدريبية متكاملة، تشمل مجالات من ضمنها البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات، والتعلم الآلي، ويسعى إلى رفع كفاءة الشباب وإكسابهم مهارات برمجة ومعرفة رقمية متوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.

كما تم خلال فعاليات المنتدى الإعلان عن إطلاق برنامج أرين مسرور بارزاني للقيادات، في مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تمكين جيل جديد من القيادات أصحاب الرؤية، القادرين على صناعة مستقبل حكوماتهم وقيادة مسارات التغيير الإيجابي في المؤسسات.

ويشكل البرنامج مبادرة جديدة ضمن جهود تطوير منظومة العمل الحكومي، وقد تم استلهامه من تجربة حكومة دولة الإمارات في إعداد القيادات وصناعة الكفاءات القادرة على قيادة التحول وصنع الأثر.

وغطت حوارات المنتدى تسعة محاور رئيسية شملت، التغير المناخي، والأداء والإستراتيجية، واستشراف المستقبل، والخدمات الحكومية، والصحة، والاقتصاد والاستثمار، وبناء القدرات، والخدمات اللوجستية، وقطاع الطيران.

وتناول المنتدى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التحديث الحكومي والتنمية المستدامة، وذلك ضمن جلسات ناقشت إعادة تصميم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي والابتكار، إلى جانب بناء مستقبل مرن ومستدام من خلال سياسات المناخ والتنمية البيئية.

وشارك في الجلسة الأولى، التي نظمت بعنوان "إعادة تصميم الخدمات الحكومية: التحول الرقمي والابتكار والنماذج المرتكزة على المواطن"، من جانب دولة الإمارات سعادة المهندس ماجد المسمار، وسعادة المهندس محمد بن طليعة، وتطرق المتحدثون خلالها إلى الجهود الحكومية العالمية المتسارعة لإعادة تصميم وتطوير الخدمات في عصر التكنولوجيا والبيانات.

وناقشت الجلسة الدور الجديد للحكومات كممكّن لتقديم خدمات قائمة على التجربة، وسبل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحويل رحلة المتعامل، وحلول إعادة تصميم قنوات الخدمة لضمان الشمول والكفاءة وسهولة الوصول، وآليات تطوير نماذج التميز الحكومي التي تركز على تجربة المستخدم، بالاستفادة من تجربة حكومة الإمارات القائم على الحكومة الرقمية، ونماذج التميز في الخدمات، ودور الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

وعقدت الجلسة الثانية بعنوان "من السياسات المناخية إلى التنفيذ: بناء مستقبل مرن ومستدام"، وشارك فيها سعادة محمد سعيد النعيمي، وبيان سامي عبد الرحمن كبيرة المستشارين للشؤون الخارجية وتغير المناخ في مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، وبحث المتحدثون فيها أهمية تغيّر المناخ الذي أصبح أولوية حكومية شاملة تؤثر في المرونة الوطنية، والتخطيط الاقتصادي، وجودة حياة الأفراد، وناقشوا كيف يمكن للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، تصميم أنظمة بيئية قادرة على الصمود أمام الصدمات المناخية المستقبلية.

واستعرض المتحدثون تجربة دولة الإمارات الريادية في سياسات المناخ، بما في ذلك إستراتيجية الحياد المناخي 2050، وأجندة الابتكار الأخضر، والشراكات العالمية، وتطرقوا إلى التحديات التي يواجهها إقليم كردستان العراق في التكيف مع آثار تغير المناخ، وجهود مواءمة السياسات مع أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات أعلنت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، عن شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي، مع حكومة إقليم كردستان العراق، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية وقعها معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء مع معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.

وتشمل محاور العمل ضمن التعاون الثنائي، الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والإصلاحات في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، وتحديث السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة بالضرائب بما يدعم تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ورقمنة القطاع البنكي، إضافة إلى محاور الأمن، والإعلام، والاستثمار.