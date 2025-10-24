رأس الخيمة تستضيف "معرض الخليج للتدريب والتعليم" 28 أكتوبر

رأس الخيمة في 24 أكتوبر/ وام/ ينطلق معرض الخليج للتدريب والتعليم، خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري، في مركز إكسبو رأس الخيمة للمعارض، وذلك بحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة.

يشارك في المعرض، الذي تنظمه شركة “ميد بوينت” لإدارة وتنظيم الفعاليات، أكثر من 45 جامعة عالمية وعربية تمثل مختلف دول العالم، بجانب أكثر من 200 مؤسسة تربوية وأكاديمية.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض، الذي يُعد من أكبر الفعاليات التعليمية في المنطقة، أكثر من 4,000 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، حيث يشكّل منصة مثالية تجمع الطلبة وأولياء الأمور وممثلي الجامعات العالمية والعربية لبحث الفرص الأكاديمية والتخصصات المناسبة، والإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بالدراسة والقبول والمنح.

وأكدت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة " ميد بوينت " لتنظيم إدارة المعارض، الحرص على مواصلة تنظيم فعاليات المعرض في مختلف إمارات الدولة، بعد النجاح الكبير الذي حققه في أبوظبي والعين، ليستكمل مسيرته الناجحة هذه المرة في إمارة رأس الخيمة.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لشركاء النجاح من الدوائر المحلية في الإمارة، وفي مقدمتهم دائرة رأس الخيمة للمعرفة، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومركز رأس الخيمة للمعارض، على دعمهم المتواصل وحرصهم على إنجاح الحدث، مشيرةً إلى أن المعرض يعكس المكانة المتنامية التي تتمتع بها رأس الخيمة كوجهة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وقدرتها على استضافة أبرز الفعاليات الدولية.

وأضافت الشيخة نورة آل خليفة أن الهدف من تنظيم المعرض في مختلف إمارات الدولة، واستقطاب نخبة الجامعات العالمية، هو تقديم أفضل البرامج التعليمية والتخصصات الأكاديمية للطلبة وأولياء الأمور، وتمكينهم من الاطلاع عن قرب على الخيارات المتاحة في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكدت أن تنوع البرامج والتخصصات المعروضة يمنح الطلبة فرصاً واسعة لاختيار المسارات التعليمية التي تتناسب مع طموحاتهم المستقبلية، وتواكب في الوقت ذاته احتياجات سوق العمل المحلية والعربية والعالمية، مشيرةً إلى أن المعرض يمثل جسراً يربط بين التعليم وسوق العمل من خلال طرح برامج عصرية ومبتكرة تتجاوز المفاهيم التقليدية في التعليم العالي.