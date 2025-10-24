"مضمار أبوظبي" يفتتح موسم السباقات في الإمارات بمشاركة 96 خيلا

أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ يستضيف مضمار أبوظبي السباق الأول في الموسم الجديد للخيول العربية والمهجنة الأصيلة في الإمارات، بمشاركة 96 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ 462 ألف درهم.

ويشهد الحدث المقرر له غدا السبت سبعة سباقات، حيث يفتتح بسباق الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات، فما فوق لمسافة 1200 متر، على لقب سباق الوثبة التحضيري للسرعة، وجوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً.

وتشارك 16 مهرة عمر ثلاث سنوات في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب الحصن لمهرات الإنتاج المحلي من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، وجوائزه 66 ألف درهم، بينما يقام الشوط الثالث لمسافة 1600 مترا، بمشاركة 14 خيلاً عربية أصيلة مبتدئة عمر ثلاث سنوات، على لقب الجاهلي، وجوائزه 66 ألف درهم.

وينطلق الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، بمشاركة ثمانية من الخيول العربية الأصيلة “المبتدئة” عمر ثلاث سنوات، على لقب قصر المويجعي، وجوائزه 66 ألف درهم، ويشهد الشوط الخامس تنافساً قويا بين 14 خيلا لمسافة 2200 متر، على لقب تحدي قصر الوطن، وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق.

ويقام الشوط السادس لمسافة 1200 متر، على لقب سباق العاصمة للسرعة، وجوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 14 من الخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، “المبتدئة”، بينما تختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب جوهرة الصحراء للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، بمشاركة 16 خيلاً وجوائزه 66 ألف درهم.