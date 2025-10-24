بلدية أم القيوين تبدأ استقبال طلبات تصاريح المخيمات الشتوية لموسم 2025-2026

أم القيوين في 24 أكتوبر/ وام/ تبدأ دائرة بلدية أم القيوين استقبال طلبات إصدار تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في منطقتي الأقرن والثنية لموسم (2025–2026)، خلال الفترة من 11 نوفمبر المقبل وحتى نهاية شهر أبريل 2026.

وقال أحمد طيب محمد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة في الدائرة، إن البلدية استكملت جميع استعداداتها لاستقبال طلبات التخييم لهذا الموسم، مشيراً إلى تخصيص الأولوية لأصحاب الهمم لتمكينهم من قضاء أوقات ممتعة في أجواء طبيعية آمنة ومريحة، كما تم تخصيص مواقع خاصة بالدوائر الحكومية الراغبة في إنشاء مخيمات لموظفيها.

وأوضح أن الوثائق المطلوبة للحصول على تصريح المخيم الشتوي المؤقت تشمل نسخة سارية من جواز السفر الصادر من إمارة أم القيوين، وخلاصة القيد، إلى جانب تعبئة نموذج طلب التصريح.

وأشار إلى أن مدة التخييم المسموح بها تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، فيما تبلغ رسوم التصريح 2000 درهم، بالإضافة إلى شيك تأمين مسترد بقيمة 10,000 درهم.

وأكد أن المخيمات الشتوية مخصصة للاستخدام العائلي فقط، ولا يُسمح بتأجيرها أو استغلالها لأي أغراض تجارية أو من قبل الغير، بما في ذلك الشركات أو الفنادق، حفاظاً على الطابع الاجتماعي والترفيهي لهذه المبادرة.