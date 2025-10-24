200 ألف دولار جوائز جولة السلة الثلاثية العالمية في أبوظبي

أبوظبي في 24 أكتوبر / وام / أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، عن قيمة جوائز منافسات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية "أبوظبي 2025"، والتي تنطلق غدا في العاصمة، بقيمة 200 ألف دولار أمريكي توزع على الفرق السبعة الأولى، إلى جانب جوائز إضافية للفريق الذي يحقق الفوز قبل انتهاء الوقت المحدد، ولأفضل مسدد للرميات الثنائية.

وتقام منافسات البطولة على مدار يومين في أبوظبي بالقرب من المدخل الجنوبي لمارينا مول.

ويشارك في البطولة نخبة من أبرز نجوم كرة السلة العالميين ونجوم الأولمبياد، ضمن 14 فريقاً دولياً يمثلون مختلف قارات العالم، يتقدمهم فريق يو بي الصربي بقيادة النجم ستراهينيا ستوياسيتش، وفريق أمستردام الهولندي الذي يضم النجم ورذي دي يونغ، إلى جانب فريق تولوز الفرنسي بقيادة النجم الأولمبي فرانك سيغويلا، وفريق ميامي الأمريكي الذي يقوده النجم ديلان ترافيس، بالإضافة إلى فريق أولانباتار المنغولي الذي يضم اللاعب البارز أناند أريونبولد، أحد أبرز رموز اللعبة في القارة الآسيوية.

كما تضم قائمة الفرق المشاركة كلا من لوجانو السويسري، وكارولينا البورتوريكي، وسكايلاينرز وباسكت بون الألمانيين، وتايبيه وان باو، وكانازاوا الياباني، وسيف البحريني، والجزائر الجزائري، فيما يمثل دولة الإمارات فريق العين.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة البطولة مجدداً تأتي امتداداً لنجاح النسخ السابقة، وقال: نحن سعداء بعودة الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية إلى أبوظبي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ الماضية، ونثق بأن بطولة هذا العام ستعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرياضة من خلال تقديم تجربة فريدة وممتعة للاعبين والجماهير على حد سواء.

وأعرب إغناسيو سوريانو، رئيس فعاليات كرة السلة الثلاثية في الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، عن سعادته بالعودة إلى العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن المدينة كانت أول من استضاف جولة من البطولة قبل عقد من الزمن، مشيدا بالنمو الكبير الذي شهدته اللعبة في الدولة منذ ذلك الحين.