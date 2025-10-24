في ظل قفزة 33.4% بالتجارة .. منتدى أعمال في أبوظبي يعزز الشراكة مع بريزبن الأسترالية

أبوظبي في 24 أكتوبر / وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، منتدى الأعمال "بريزبن للتواصل والشراكات الاقتصادية"، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين أبوظبي وبريزبن، وذلك بحضور وفد أسترالي وممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في الإمارة.

وترأست الوفد الأسترالي، الذي ضم أكثر من 40 ممثلاً عن قطاعات الأعمال والجهات الحكومية في بريزبن، المستشارة فيونا كانينغهام، نائبة عمدة مدينة بريزبن ورئيسة مجلس المدينة للشؤون المالية والحوكمة وعضو مجلس منطقة كوربارو.

ويأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية نمواً متسارعاً، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 33.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي، مع توقعات بارتفاعها من 4.2 مليار دولار عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2032.

وأكد سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن المنتدى يعكس عمق العلاقات وحرص الغرفة على تطوير التعاون مع بريزبن، مشيراً إلى أن اللقاء يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ويعزز الجهود المشتركة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وأضاف أن الغرفة ماضية في دعم المبادرات التي ترسخ مكانة أبوظبي كشريك عالمي موثوق.

وشددت المستشارة فيونا كانينغهام على أهمية المنتدى كمنصة فاعلة لتعزيز التواصل واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الابتكار والاستدامة والبنية التحتية، بما يفتح آفاقاً واعدة للاستثمار المشترك.

وقد تضمّن المنتدى، الذي عُقد أمس في أبوظبي، جلسات تفاعلية واجتماعات مباشرة بين ممثلي الشركات الإماراتية والأسترالية، تركزت على مناقشة فرص التعاون في قطاعات الصناعة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والسياحة.