"الشارقة الرياضي" يطلق تحدي "هايكينج" وجري جبلي بسباقات تصل إلى 24 ساعة

الشارقة في 24 أكتوبر / وام / أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم النسخة الأولى من "تحدي الحفية الجبلي" يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل، وهو حدث رياضي مجتمعي يُقام لأول مرة في الإمارة، ومفتوح للهواة والمحترفين لاختبار مهارات القوة والسرعة والتحمل عبر المشي (هايكينج) والجري في المسارات الجبلية.

وينطلق التحدي، الذي يستهدف مشاركة ما لا يقل عن 700 رياضي، من بحيرة الحفية، ويمر عبر مساراتها المميزة وصولاً إلى جبل الفريش، قبل العودة لنقطة النهاية عند البحيرة.

وأوضح المجلس أن السباقات صُممت لتناسب مختلف المستويات؛ حيث يُخصص اليوم الأول (1 نوفمبر) لسباقات المسافات القصيرة والمتوسطة (2.5 كلم، 4 كلم، و 9 كلم)؛ أما اليوم الثاني (2 نوفمبر)، فسيشهد سباقات التحمل الفائقة التي تمتد لـ 6 ساعات، و12 ساعة، وتصل إلى 24 ساعة متواصلة.

وأكد بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، أن الترتيبات اللوجستية والتنظيمية جارية لإقامة هذا الحدث الأول من نوعه في الإمارة.

وأشار إلى أن التحدي سيصاحبه فعاليات ترفيهية متنوعة ومخيمات للمشاركين والأطفال، للاستمتاع بالأجواء في واحدة من أميز مناطق الأنشطة الخارجية والتخييم في الشارقة.

ورصد مجلس الشارقة الرياضي جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من فئات المواطنين (رجال وسيدات) والفئة المفتوحة، كما سيحصل جميع المشاركين على ميداليات تذكارية. وأعلن المجلس عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الفعالية عبر الرابط الإلكتروني المخصص: https://www.premieronline.com/event/al_hefaiyah_challenge_last_1_standing_7443