انطلاق بطولة أبوظبي لونج بورد كلاسيك العالمية في جزيرة الحديريات

أبوظبي في 24 أكتوبر / وام / انطلقت اليوم في جزيرة الحديريات منافسات بطولة أبوظبي لونج بورد كلاسيك العالمية، والتي تنظمها الرابطة العالمية لركوب الأمواج بمشاركة 45 نجما من مختلف دول العالم، وتقام على مدار 3 أيام ، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لافتتاح سيرف أبوظبي.

وتعد سيرف أبوظبي مستضيف الحدث أكبر موجة اصطناعية في العالم وأحدث وجهة عالمية لرياضة ركوب الأمواج في المنطقة، كما تمنح البطولة نقاطاً حاسمة ضمن جولة اللونج بورد العالمية قبل انطلاق نهائيات السلسلة في السلفادور الشهر المقبل.

وأقامت اللجنة المنظمة للحدث أمس جلسة إعلامية شارك فيها بطلا العالم الحاليين، تايلور جينسن، ورايتشل تيلي، إلى جانب بطلي نسخة عام 2024 من بطولة أبوظبي ستيفن ساوير وأليس ليموين.

وقال تايلور جينسن بطل العالم أربع مرات في فئة اللونج بورد إنه من الرائع العودة إلى أبوظبي ونعلم أننا على موعد مع أمواج مثالية، وهو ما يجعل خوض المنافسة تجربة استثنائية بكل المقاييس.

وأكد ستيفن ساوير بطل نسخة 2024 أن الأجواء تمنح الجميع فرصاً متساوية تماماً، من دون انتظار الموجة المناسبة كما يحدث في البحر المفتوح، موضحاً أن هذه التجربة ثمرة سنوات من العمل والشغف.

وأعرب ريان واتكينز، المدير العام لسيرف أبوظبي، عن اعتزازه بعودة الرياضيين إلى العاصمة أبوظبي في أسبوع يمثل الذكرى السنوية الأولى لافتتاح سيرف أبوظبي، ويصادف تنظيم ثالث حدث عالمي لرياضة ركوب الأمواج.