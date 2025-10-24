طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

أبوظبي في 24 أكتوبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 04:00 والجزر الأول عند الساعة 07:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:24، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 00:25 والجزر الأول عند الساعة 17:15.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 80 30

دبي 35 26 90 35

الشارقة 34 23 85 35

عجمان 33 26 80 35

أم القيوين 32 22 85 35

رأس الخيمة 34 25 80 30

الفجيرة 36 23 80 20

العـين 36 22 85 30

ليوا 37 23 85 20

الرويس 32 29 75 30

السلع 33 22 80 30

دلـمـا 32 29 80 35

طنب الكبرى 33 28 75 45

طنب الصغرى 33 28 75 45

أبوموسى 33 29 75 40