نمو 67% بإيرادات "الإمارات لتعليم القيادة" في 9 أشهر لتصل إلى 563 مليون درهم

أبوظبي في 24 أكتوبر / وام / أعلنت شركة الإمارات لتعليم القيادة عن تحقيق نتائج مالية قوية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث قفز صافي ربح الربع الثالث بنسبة 30% ليصل إلى 113 مليون درهم، مقارنة بـ 87 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، كما نمت إيرادات الربع بنسبة 29% لتصل إلى 209 ملايين درهم.

وعلى مستوى فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حققت الشركة نمواً استثنائياً في الإيرادات بنسبة 67% لتصل إلى 563 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 31% ليصل إلى 272 مليون درهم، مدفوعاً بالطلب المستدام على خدمات تدريب السائقين وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتزامنا مع النتائج المالية، أعلنت الشركة عن إتمامها استحواذا إستراتيجيا ناجحاً خلال أكتوبر 2025 على حصة 22.5% في شركة "مواصلات القابضة ذ.م.م"، مع خيار لزيادة الملكية إلى 50.6%، مما يعزز مكانتها في قطاع التنقل المتكامل والنقل المستدام.

وتعليقاً على النتائج، أكد خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذه الأرقام تعكس مرونة نموذج الأعمال ونجاح الاستراتيجية طويلة الأجل، مشيراً إلى مواصلة الابتكار لدعم السلامة على الطرق والتنقل المستدام في الإمارات.

وشدد الدكتور أحمد عودة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، على قوة المركز المالي للشركة المترسخة في الإدارة الفعالة للتكاليف وتوليد النقد القوي.

وأوضح أن إجمالي الأصول بلغ 1.8 مليار درهم، فيما بلغت الأرصدة النقدية والمصرفية 941 مليون درهم، مما يضع الشركة في وضع جيد لتمويل مبادرات النمو المستقبلية وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين.