"طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي" تكشف تفاصيل انطلاق السلسلة العالمية 2025

دبي في 24 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025، تفاصيل منافسات سلسلة "اتش إس بي سي" العالمية لسباعيات الرجبي، 2025 - 2026، للرجال والسيدات.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن انطلاق منافسات اليوم الأول سيكون يوم 29 نوفمبر المقبل، بلقاءات مختلفة أبرزها في فئة السيدات بين المنتخبين النيوزيلندي المتوج باللقب الأولمبي، ونظيره الفرنسي، بينما تشهد منافسات الرجال مواجهة بارزة بين منتخبي الأرجنتين بطل دوري سلسلة "اتش إس بي سي العالمية، ومنتخب فيجي، حامل لقب بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025.

وأوضحت أن فعاليتي الرجال والسيدات تضم 8 منتخبات لكل منهما، وتتنافس جميعها على المراكز الأولى.

ونوهت بانطلاق منافسات الأدوار الإقصائية، يوم 30 نوفمبر، بعد اعتماد إقامة مباريات سلسلة "اتش إس بي سي"، العالمية لسباعيات الرجبي على مدار يومين.

وقال ماثيو تايت، مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إن دبي المحطة الأولى للسلسة العالمية، كما أن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي هي المكان الذي تجتمع فيه الرياضات عالمية المستوى، مع العديد من الفعاليات الترفيهية ضمن تجربة موحدة، مع وجود جماهيري واسع.

ووصف آلان غيلبين، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرجبي، دبي بأنها المحطة المثالية لانطلاق سلسلة "اتش إس بي سي" العالمية لسباعيات الرجبي، بمشاركة أقوى المنتخبات العالمية، وأبرز نجوم الرياضة، على مدار يومين، بجانب مجموعة من الأسماء البارزة في كأس العالم لرجبي السيدات 2025.