موسم بطولات القدرة الجديد ينطلق بسباقين تأهيلين في "قرية بوذيب"

أبوظبي في 24 أكتوبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، انطلاق موسم سباقات القدرة الجديد بسباقين تأهيلين لموسم 2025 - 2026، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم أن السباقين ينطلقان غدا، وتبلغ مسافة الأول 40 كلم، والثاني 80 كلم، بمشاركة كبيرة من الاسطبلات وأندية الفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وكشف عن تقسيم سباق الـ 80 كم، إلى 3 مراحل، إذ تبلغ مسافة الأولى بالألوان البنية 40 كم، والثانية باللون الأزرق 20كم، والثالثة باللون الأبيض 20 كم، بينما يقام سباق الـ 40 كلم باللون البني من مرحلة واحدة.

ونوه بإجراء الفحص البيطري للخيول المشاركة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وفق شروط السباق، من أبرزها لا يقل عمر الجواد عن 5 سنوات، ولا يتجاوز معدل نبضات القلب 56 نبضة في الدقيقة.

وأكد محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، اكتمال الاستعدادات كافة لاستقبال سباقات الموسم الجديد "2025 - 2026" عبر السباقين التأهيليين بميادين قرية بوذيب.