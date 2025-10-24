"الشارقة للكتاب 2025" يحتفي بالشعر العالمي .. و"مقهى الشعر" يستضيف أمسيات بـ 8 لغات

الشارقة في 24 أكتوبر / وام / ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للدورة الـ 44 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، يُنظم "مقهى الشعر" سلسلة أمسيات شعرية بـ 8 لغات مختلفة، تشمل العربية، اليونانية، الإنجليزية، الأردية، البنجابية، المالايالامية، الروسية، والتاغالوغية، بهدف إثراء تجربة الزوار من كافة الجنسيات وتعزيز الحوار الثقافي.

وتستضيف الأمسيات نخبة من الشعراء العرب من بينهم الشاعر سعيد آل مانع من المملكة العربية السعودية، والشاعر القطري حمد البريدي، ومن اليونان ضيف شرف الدورة الـ44 من المعرض تطل الشاعرة والمترجمة والناشرة اليونانية داناي سيوزيو والتي تُرجمت أعمالها إلى أكثر من 15 لغة، وباللغة الإنجليزية تقدم الشاعرة الكندية سارة علي أمسية شعرية تلقي فيها مجموعة من قصائدها والمكتوبة والارتجالية.

ومن رواد الشعر باللغة الأردية المشاركين في الأمسيات الشعرية، الدكتور زبير فاروق أول شاعر إماراتي يكتب باللغة الأردية ونشر أكثر من 40 ديواناً من الشعر والغزل الأردي، كما يكتب الشعر باللغتين العربية والإنجليزية، ومن باكستان ينضم إلى "مقهى الشعر" عطاء الحق قاسمي كاتب صحفي ومسرحي وشاعر باكستاني يكتب باللغة الأردية إلى جانب مواطنه الدكتور إنعام الحق جاويد .

ويحل على "مقهى الشعر" الشاعر الهندي سيد إعجاز الدين شاه إضافة إلى الدكتور طاهر شهير من الباكستان، وينضم إلى نجوم الشعر الأردي الممثل والكوميدي والكاتب الهندي رحمان خان الذي شارك في التمثيل والكتابة والإخراج لمسرحيات باللغات الهندية والإنجليزية والأردية إلى جانب الشاعر الأمريكي خالد عرفان.

وبجماليات اللغة البنجابية يرحب المقهى الثقافي بالشاعر الباكستاني سيد سليمان ويعد واحداً من أبرز الرموز الأدبية المؤثّرة في المشهد الثقافي الباكستاني، كما تضيء الأمسيات الشعرية على اللغة الأوردية مع الشاعر سورندر شارما وهو كاتب وفنان فكاهي هندي اشتهر برسوماته الكوميدية .

كما يشارك باللغة المالايالامية الشاعر والناقد والمترجم والناشط الثقافي الهندي ك. ساتشيداناندان الذي يكتب أعماله باللغتَين المالايالامية والإنجليزية وأصدر أكثر من 30 مجموعة شعرية تُرجمت إلى أكثر من 17 لغة، ومن رواد الشعر الروسي السائرين على خطى رائد الشعر الروسي الرومنسي ألكساندر بوشكين يُرحب "مقهى الشعر" بالشاعر والروائي الروسي مكسيم زامشيف رئيس تحرير صحيفة "ليتراتورنايا غازيتا" أقدم صحيفة أدبية روسية، كما يقدم مواطنه الشاعر والكاتب الروسي ميخايل ليفانتوفسكي أمسيات شعرية في "مقهى الشعر".

ويسلط "مقهى الشعر" في أمسياته الشعرية على بنية الأشعار التاغالوغية ورباعيات "التاناغا" وغيرها من التقاليد الشعرية مع الشاعرة والروائية وكاتبة المسرح الفلبينية لونا سيكات كليتو.

ويجمع المعرض الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب" تحت شعار "بينك وبين الكتاب" خلال الفترة من 5 حتى 16 من نوفمبر المقبل 118 دولة من حول العالم يمثلها أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً يقدمون ملايين العناوين والمؤلفات بمختلف لغات العالم، ويستضيف أكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية يقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.