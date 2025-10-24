هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام في منطقة العين

العين في 24 أكتوبر / وام / أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية التي تشهدها منطقة العين في مختلف القطاعات الحيوية كالبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والتنمية المجتمعية وتمكين الكفاءات الإماراتية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ويُسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة تنموية رائدة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام بمنطقة العين، حيث تبادل سموّه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق التواصل والترابط بين القيادة الحكيمة والمواطنين، إضافةً إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن.

وأشار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إلى أن المشاريع والبرامج والمبادرات التطويرية في منطقة العين تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مؤكِّداً سموّه أن الاستثمار في الإنسان، وتطوير مرافق البنى التحتية، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية والخدمات العامة تُشكّل ركائز أساسية ضمن رؤية القيادة الحكيمة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً لأجيال الغد.

حضر اللقاء معالي الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وجموع من المواطنين من أهالي منطقة العين.