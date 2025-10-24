الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة

الدوحة في 24 أكتوبر / وام / شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، الذي استضافته العاصمة القطرية "الدوحة" أمس بمشاركة وزراء الطاقة من الدول الأعضاء وعدد من الدول المراقبة، لمناقشة التطورات الراهنة في أسواق الغاز العالمية وسبل تعزيز التعاون لضمان أمن واستدامة الطاقة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الغاز الطبيعي يشكّل ركيزة أساسية في مزيج الطاقة العالمي، لما يتمتع به من موثوقية وكفاءة وانخفاض في الانبعاثات، ما يجعله داعماً محورياً لجهود التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة، وقادراً على تلبية احتياجات الاقتصادات الصاعدة من الطاقة بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية في هذا المجال، من أبرزها مشروعا الحيل وغشا، ومشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال الذي سيُسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للدولة إلى 15 مليون طن سنوياً.

وقال إن مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تعكس التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لضمان أمن واستدامة قطاع الطاقة العالمي، باعتبار الغاز الطبيعي عنصراً محورياً في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وركيزة أساسية لبناء منظومة طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات.

وأضاف أن دولة الإمارات تواصل من خلال مشروعاتها الاستراتيجية في الغاز والطاقة النظيفة، دورها الفاعل في دعم الجهود العالمية للتحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، مستندة إلى رؤية قيادتها الحكيمة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.