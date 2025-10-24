غداً في دبي .. انطلاق المؤتمر السنوي للجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر

دبي في 24 أكتوبر / وام / تنطلق غداً في دبي فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر (ETS 2025)، الذي يستمر يومين في فندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي"، بمشاركة أكثر من 50 خبيراً وطبيباً وباحثاً من نحو 20 دولة، يمثلون أبرز الجامعات والمراكز الطبية المتقدمة في العالم.

ويعد المؤتمر من أبرز المنصات العلمية المتخصصة في أمراض الجهاز التنفسي وطب وجراحة الصدر على مستوى الشرق الأوسط، إذ يجمع نخبة من المختصين لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات المتعلقة بمرض الربو، والانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والتليف الرئوي، وطب النوم، والرعاية التنفسية المنزلية، إضافة إلى أحدث التطورات في الجراحات الدقيقة والعلاجات البيولوجية.

وتتناول جلسات المؤتمر هذا العام محاور علمية دقيقة تشمل الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، والعلاج الموجّه جزيئياً، والوقاية من الأمراض المزمنة، وتطوير برامج التثقيف المجتمعي حول صحة الرئة، إلى جانب عروض سريرية وورش عمل متقدمة موجهة للأطباء المقيمين والكوادر الشابة في قطاع الصحة.

كما يشهد الحدث توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية بين الجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر وشركة "سانوفي" الطبية، لتعزيز برامج التوعية الوطنية بأمراض الرئة المزمنة وتوسيع نطاق الكشف المبكر، في خطوة تُجسد التزام الإمارات بدعم الصحة الوقائية والتعليم الطبي المستمر.

ويرسخ انعقاد المؤتمر للعام الثالث عشر على التوالي مكانة دولة الإمارات كوجهة علمية وطبية إقليمية تجمع الخبراء وصناع القرار الصحي تحت مظلة واحدة لمناقشة مستقبل طب الصدر وأمراض الجهاز التنفسي، في ظل ارتفاع المؤشرات العالمية للإصابة بتلك الأمراض نتيجة التغير المناخي والتلوث وأنماط الحياة الحديثة.

ويتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات علمية ومهنية تسهم في تطوير الممارسات السريرية وتعزيز الأبحاث الطبية في مجال أمراض الرئة، ودعم رؤية الدولة في بناء مجتمع صحي ومستدام قائم على الوعي والوقاية.