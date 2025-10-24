بمشاركة 200 متحدث دولي .. دبي تستضيف مؤتمر "التميز في رعاية الأورام 2025" 31 أكتوبر

دبي في 24 أكتوبر/ وام / تنطلق في دبي فعاليات مؤتمر ومعرض "التميّز في رعاية الأورام 2025-EIOC" في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة تضم أكثر من 200 متحدث دولي و30 جهة متخصصة.

ويُعد المؤتمر، الذي يُعقد في "فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي"، منصة محورية في منطقة الشرق الأوسط لتبادل أحدث الأبحاث الرائدة وتعزيز التعاون العالمي لتحسين سبل الوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه.

وسيشهد الحدث انعقاد "مجلس الأورام الجزيئية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا (APMEA)"، والذي يُعد منصة عالمية تعاونية لمناقشة الحالات المعقدة بالاعتماد على التحليلات الجينية والتشخيصات الجزيئية لدعم اتخاذ القرارات العلاجية.

وستسلط 14 جلسة علمية الضوء على طيف واسع من المواضيع، أبرزها التقدم في العلاج المناعي لسرطان الرئة، والعلاجات الموجهة والمؤشرات الحيوية لسرطان الثدي، ودور الطب الدقيق وعلم الجينوم في علاج أورام الجهاز البولي التناسلي، كما سيناقش الخبراء الابتكارات في الصحة الرقمية، والتشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأهمية التغذية والدور الحيوي لتمريض الأورام والرعاية التلطيفية.

وأكدت الدكتورة شهينة داود، رئيسة المؤتمر، أن الحدث يمثل "محفّزاً حقيقياً للتغيير" في كيفية تشخيص السرطان وعلاجه عالمياً، ويجسد رؤية لتمكين الجيل القادم من قادة طب الأورام.

وبعد نجاحها في عامي 2023 و2024، تعود مبادرة "القادة الشباب في علم الأورام" في عام 2025 كأحد أبرز فعاليات المؤتمر، إذ توفر منصة مخصصة للباحثين الناشئين والأطباء الشباب في مجال الأورام لعرض دراساتهم، ومشاركة الحلول الابتكارية، والحصول على الإرشاد من خبراء استثنائيين في المجال.

ويُنظم المؤتمر شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، بدعم من جهات رئيسية تشمل هيئة الصحة بدبي، والجمعية العربية لجراحة المسالك البولية، والاتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والعنق.