"مركز دبي للسلع المتعددة" يستقطب أكثر من 1,000 شركة صينية بنمو 16%

دبي في 24 أكتوبر / وام / أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن ارتفاع إجمالي عدد الشركات الصينية المسجلة في منطقته الحرة إلى أكثر من 1,000 شركة، وذلك بعد تحقيقه نمواً لافتاً بنسبة تجاوزت 16% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

جاء هذا الإعلان خلال جولة ترويجية ناجحة لـ "وجد من أجل التجارة" في مراكز التكنولوجيا والصناعة الحيوية بالصين (شنغهاي وسوتشو وهانغتشو).

ويؤكد هذا الإنجاز تسجيل المركز نمواً سنوياً مضطرداً من خانتين في أعداد الشركات الصينية لخمس سنوات متتالية (19% في 2022، 21% في 2023، و17% في 2024)؛ ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى استقطاب شركات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يحتضن المركز اليوم أكثر من 130 شركة تكنولوجيا صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والويب 3.

وفي هذا السياق، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تُعد الصين اليوم أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحجم تبادل تجاوز 102 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن هذا يعكس عمق التعاون في التجارة والابتكار، لا سيما في التقنيات المتقدمة.

وأكد ابن سليّم: لمسنا هذا التطور الإيجابي بنمو سنوي مضطرد لخمس سنوات؛ واليوم، يضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1,000 شركة صينية، ونحن مستمرون في تعزيز المزايا التنافسية لترسيخ مكانتنا كوجهة مفضلة للشركات الصينية الطموحة التي تتخذ من دبي منطلقاً لتوسعها العالمي.

وشهدت الجولة الترويجية، التي حضرها أكثر من 750 من قادة الأعمال الصينيين، عروضاً تعريفية ركزت على القطاعات ذات التوافق الاستراتيجي المتنامي بين البلدين، كالذكاء الاصطناعي والأصول المرمزة.

ويأتي هذا النجاح في وقت أصبح فيه مركز دبي للسلع المتعددة أداة محورية لترجمة العلاقات الثنائية إلى فرص ملموسة، مستفيداً من دوره في استقطاب 15% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي ومساهمته بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ومعززاً دوره في تيسير التوسع العالمي للشركات الصينية ضمن إطار التعاون في "بريكس بلس" والتركيز على الاقتصاد الرقمي.