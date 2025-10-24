"كهرباء الشارقة" تنجز صيانة 182 بئرا جوفيا .. وتشدد الرقابة لمواجهة الحفر العشوائي

الشارقة في 24 أكتوبر/ وام / أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز صيانة 182 بئراً من آبار المياه الجوفية خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك كجزء من جهودها المستمرة لضمان استدامة الموارد المائية بكفاءة عالية للأجيال القادمة.

وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتقييم الموارد وتنميتها المستدامة، وتعتمد إستراتيجيات علمية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه.

وشدد المهندس بوخلف على أن الهيئة تعمل بشكل حازم للحد من انتشار الآبار العشوائية التي تستنزف المخزون المائي، وذلك عبر حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح أن منح تراخيص حفر الآبار الجديدة يتم وفق معايير فنية وعلمية صارمة ودراسات لطبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية، لضمان حماية الثروات الطبيعية، مناشداً المجتمع الالتزام بالتوجيهات حفاظاً على الموارد المائية كمسؤولية مشتركة.