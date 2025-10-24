"الظفرة للتمور" يتوج الفائزين في "مزاينة الشيشي"

الظفرة في 24 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد الظفرة للتمور، أمس، أسماء الفائزين في مزاينة تمور الشيشي، التي جرت ضمن مسابقات الدورة الرابعة للمهرجان التي تُقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوّج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمزاينة، التي أسفرت عن فوز "حمدة مبارك مصباح المرر" بالمركز الأول، فيما نال "خليفة محمد فريح هلال القبيسي" المركز الثاني، وجاءت "بخيتة أحمد حمد دمينة المنصوري" في المركز الثالث، تلتها "غاية علي مسعود الظاهري" في المركز الرابع، بينما حصدت "فاطمة عبيد جمعة المزروعي وأبناؤها" المركز الخامس.

وخصصت عشر جوائز للفائزين، بقيمة إجمالية بلغت 280 ألف درهم، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 19 متسابقاً قدّموا ما مجموعه 950 كيلوجراماً من التمور.

وفي مزاد التمور اليومي، سجل صنف "الزاملي" أعلى قيمة بيع بلغت 2500 درهم للصندوق الواحد، في حين بلغ إجمالي المبيعات 361 ألفاً و660 درهماً، بكمية إجمالية بلغت 5076 كيلوجراماً من التمور موزعة على 1692 صندوقاً.

وتسلّمت لجان الفرز والتحكيم في مهرجان ومزاد الظفرة للتمور صباح اليوم "الجمعة" مشاركات المتسابقين في مزاينة تمور الفرض، فيما تتواصل فعاليات المهرجان حتى يوم الأحد المقبل.