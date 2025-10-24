بمشاركة 60 شركة و200 علامة .. "إكسبو الذيد" يطلق "معرض المغامرات والتخييم" 29 أكتوبر

الشارقة في 24 أكتوبر / وام / ينظم مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة السابعة من "معرض المغامرات والتخييم 2025" خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل، كأضخم منصة متخصصة في مستلزمات التخييم والرحلات على مستوى الدولة والمنطقة.

ويشهد الحدث، الممتد على مساحة 2800 متر مربع، مشاركة نحو 60 شركة وأكثر من 200 علامة تجارية تعرض ما يتجاوز 10,000 منتج متنوع.

ويُقام المعرض بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض يرسخ مكانته كملتقى رائد لعشاق المغامرات ومحرك اقتصادي يجسد رؤية إمارة الشارقة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية.

وقال إن الحدث يوفر منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم سياحة المغامرات والفرص الاستثمارية الجديدة، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز الحراك الاقتصادي في المنطقة الوسطى وتحويلها إلى وجهة رئيسية للسياحة البيئية والمغامرات.

ويستهدف المعرض توفير أحدث الابتكارات في معدات السفاري والاستكشاف، ومستلزمات الصيد والقنص، ومركبات الدفع الرباعي، مع التركيز بشكل خاص هذا العام على المركبات الكهربائية بالكامل المصممة للطرق الوعرة.

وسيتضمن المعرض أقساماً متخصصة لمركبات المغامرات، والمنازل المتنقلة، ومعدات الدراجات والجري، ومنظمي رحلات المغامرات، إلى جانب فعاليات ترفيهية مصاحبة.