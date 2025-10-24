سلطان بن حمدان يشهد فعاليات مهرجان الظفرة للهجن

الظفرة في 24 أكتوبر/ وام/ تواصلت منافسات مهرجان الظفرة للهجن 2025، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بميدان الهجن في مدينة زايد، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات الفترة المسائية في اليوم الثاني للمهرجان.

وأقيمت المنافسات لفئة الحقايق لمسافة 3 كلم، على مدار 17 شوطاً في الفترة المسائية، تضمنت 4 رموز للابكار والقعدان المفتوح والانتاج.

وتفوقت " عز" لمعالي حميد سعيد عامر النيادي، على منافساتها، وتوجت بكأس الأبكار في الشوط الرئيسي المفتوح، بزمن قدره 4:20:70 دقيقة، وانتزع" مشبب " لمالكه سالم سيف الخصواني المنصوري، لقب الشوط الرئيسي الثاني المفتوح، ونال بندقية القعدان، بزمن قدره 4:20:55 دقيقة.

وأهدت" التزام" مالكها حمد محمد عبيد بن لحاس العامري، كاس الأبكار فئة الانتاج في الشوط الثالث، بومن قدره 4:18:66 دقيقة، وذهب شداد القعدان انتاج، في الشوط الرئيسي الرابع الى " متعبل"لعبدالله عيسى محمد المنصوري، مسجلاً 4:18:91 دقيقة.

وشهد الشوط الخامس فوز " عطارد" لغصاب مصبح العامري، بزمن قدره 4:25:47 دقيقة، بينما تصدر “ مغامر"، لراشد عبيد عبدالله حليس الوهيبي، الشوط السادس بزمن قدره 4:23:75 دقيقة.

وحصدت " جرعة" لمالكها ماجد حمد بوضرس المنصوري، لقب الشوط السابع بزمن قدره 4:26:99 دقيقة، وتصدر " الحنيش" لمعالي حميد سعيد عامر النيادي الشوط الثامن، مسجلاً 4:22:59 دقيقة.

وهيمنت " ترف" لمالكها حمود عبدالله شامس المحاربي، على الشوط التاسع، مسجلة 4:25:21 دقيقة، و" تفوقت هيبة" لمعالي حميد سعيد عامر النيادي، على رصيفاتها ووصلت الى خط النهاية مسجلة 4:27:48 دقيقة.

واسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى السابع عشر، عن فوز" عالي" لأحمد عبيد مبارك الكتبي، بزمن قدره 4:24:98 دقيقة، و" مواري" لمحمد علي عبيد بالرشيد الكتبي، بزمن قدره 4:25:40 دقيقة، و" الفاتنة" لسلطان محمد حميد الجحافي، مسجلة 4:26:24 دقيقة، و" مرفوق" لسيف محسن مسري الهاملي، بزمن قدره 4:24:36 دقيقة، و" تنويه" لعبدالله سعيد سلطان بزمن قدره 4:25:23، و" الشاعر" لساري الصغير سالم العامري، بزمن قدره 4:25:52 دقيقة، و" مذيار" لمحمد صغيرون حميد الدرعي، بزمن قدره 4:26:88 دقيقة.