"اتحاد الملاكمة"يشارك في دورة "كلباء الشاطئية"

أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ يشارك اتحاد الإمارات للملاكمة في تنظيم ومتابعة منافسات اللعبة ضمن فعاليات دورة كلباء الشاطئية، من 14 إلى 16 نوفمبر القادم.

و الفئات المعتمدة للتنافس هى : الشباب مواليد" 2007–2008"، لأوزان 55 كجم، و60 كجم، و65 كجم، و75 كجم، و95+ كجم، وفئة الرجال مواليد “1985–2006” ، لأوزان 50 كجم، و60 كجم، و65 كجم، و75 كجم، و80 كجم، وفئة السيدات مواليد “1985–2006” ، لأوزان 50 كجم، و55 كجم، و65 كجم.

وقال محمد بوخاطر، نائب رئيس الاتحاد، إن نجاح فعاليات العام الماضي، دافع قوي للمشاركة في النسخة الجديدة، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز حضور اللعبة بين جميع الفئات، مثنياً في الوقت نفسه على الدور الملموس لمجلس الشارقة الرياضي واللجنة المنظمة للدورة في تميزها.