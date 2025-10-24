انطلاق الموسم العاشر من مبادرة "صندوق القراءة" في دبي

دبي في 24 أكتوبر/ وام/ أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” عن انطلاق الموسم العاشر من مبادرة “صندوق القراءة” التي تنظمها بالتعاون مع مردف سيتي سنتر خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 5 نوفمبر المقبل .

وتأتي المبادرة ضمن إستراتيجية جودة الحياة في دبي وتتضمن أكثر من 66 جلسة نقاشية وقرائية وأمسيات شعرية وورش عمل تفاعلية تسلط الضوء على جماليات الأدب وروائع الشعر العربي بمشاركة نخبة من الكتّاب والمثقفين والشعراء الإماراتيين والمقيمين.

ومن أبرز الفعاليات جلسة “الذكاء الاصطناعي في خدمة الناشر الإماراتي” بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات إضافة إلى جلسة “عوالم الكائنات الخرافية في الإمارات” و”النصوص المسرحية: واقع وتحديات” و”عوالم الترجمة”، إلى جانب أمسيات شعرية وندوات ثقافية متنوعة.

كما يتضمن البرنامج فعاليات مخصصة للأطفال والعائلات .