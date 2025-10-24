"أبوظبي للدفاع المدني" تنظم ورشا تخصصية لدعم منظومة الوقاية من الحريق

أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عددا من الورش التخصصية ضمن مشروعها الإستراتيجي الرامي إلى بناء منظومة حكومية مشتركة للوقاية من الحريق وسلامة الأرواح في إمارة أبوظبي وذلك بحضور ممثلين عن 20 جهة حكومية .

ويُعد المشروع نقلة نوعية في مجال السلامة والوقاية من الحريق، إذ يهدف إلى بناء منظومة متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم مفهوم السلامة المستدامة ويعزز مكانة أبوظبي كإحدى المدن الرائدة عالميا في هذا المجال.

وأكدت الهيئة أن هذه الورش تشكل محطة مهمة لدعم المشروع في مراحله المقبلة، حيث جرى خلالها استعراض خطط التنفيذ، والتحديات المتوقعة، والحلول المقترحة، بما يعزز فعالية المنظومة ويدعم أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستدامة.