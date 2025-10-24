"الفلك الدولي" يرصد المذنبين "ليمون" و"سوان" في سماء صحراء رزين

أبوظبي في 24 أكتوبر / وام / رصد مركز الفلك الدولي مذنبين لامعين هما "ليمون" و"سوان"، في سماء صحراء رزين بدولة الإمارات، ضمن رحلة فلكية خصصها لرصد وتصوير هذه الظواهر السماوية النادرة.

وتمكن الفريق من مشاهدة المذنب "ليمون (Lemmon C/2025 A6)" بوضوح في جهة الغرب بعد غروب الشمس، حيث تُعد رؤيته أوضح في الدول الواقعة شمالاً، إلا أن الفريق نجح في توثيقه من صحراء الإمارات لمدة 14 دقيقة متواصلة مع حلول الظلام، وقد أظهرت الصور الملتقطة ذيل المذنب ممتداً بوضوح حتى نهاية الإطار، بطولٍ بلغ نحو خمس درجات، في مشهد فلكي مميز.

ووجّه الفريق عدساته نحو المذنب الثاني "سوان (C/2025 R2 SWAN)"، الذي تميّز بلونه الأخضر اللافت رغم قِصر ذيله، وتمكن من تصويره لمدة 25 دقيقة متواصلة، موثقاً مشهداً آخر يبرز جمال السماء الإماراتية وصفاء أجوائها التي أسهمت في نجاح عملية الرصد.