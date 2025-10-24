“ألعاب الماسترز” تعلن عن برنامج مجتمعي شامل لجميع الأعمار

أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة العليا المنظِّمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، عن إطلاق برنامج تدريبي مجتمعي مجاني شامل حتى 2 فبرايرالمقبل.

وتقام الجلسات التدريبية في ساحة خليفة، ومجلس مدينة زايد الرياضية، ونادي "هركا" (حركة)، لجميع الأعمار والمستويات، تمهيداً للمشاركة في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن أنشطة متنوّعة لجميع الأعمار والمستويات، منها تدريبات اللياقة العائلية، والمشي، والمرونة، والقوة، واللياقة الشاملة.

وأكدت أن البرنامج يتوافق مع رؤية الألعاب، لتشجيع جميع فئات المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضة، وغرس روح الحيوية والنشاط في الأفراد من مختلف الأعمار، ويتماشى مع قيمها، ومن بينها الإيمان بأهمية النشاط البدني للجميع، والسعي لتمكين الأفراد من ممارسة الرياضة على اختلاف أعمارهم، والاحتفاء بالصحة الجسدية والشغف وحبّ الرياضة.

يذكر أن “ألعاب الماسترز" أبوظبي 2026، أكبر حدث رياضي دولي متعدِّد الرياضات، من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 25,000 رياضي من بلدان العالم، يتنافسون في أكثر من 30 رياضة، من بينها 6 رياضات تقليدية تراثية تعكس الهُوية الوطنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات، وتفتح أبوابها أمام جميع الأفراد من سن 30 عاماً فما فوق، دون اشتراط أيِّ مستوى من الخبرة أو الاحترافية.