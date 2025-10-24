مالية عجمان تكرم شركاءها في "جيتكس"

عجمان في 24 أكتوبر/ وام/ كرمت دائرة المالية في عجمان اليوم، شركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين شاركوا نجاحاتها في معرض جيتكس جلوبال 2025

وقال سعادة مروان آل علي مدير عام الدائرة، إن التكريم يأتي تقديراً لدور الشركاء الاستراتيجيين الفاعل في إنجاح المشاريع التي أعلنتها مالية عجمان خلال مشاركتها المتميزة ضمن منصة حكومة عجمان في المعرض ودورهم في تعزيز الريادة في الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها الدائرة، مؤكدا أن التكريم يعكس الالتزام بتطوير بيئة مالية متكاملة وذكية تدعم جودة الخدمات للمجتمع.

