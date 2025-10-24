"منار أبوظبي" :برنامج حافل بالفعاليات في العين وأبوظبي

أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام / تُنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الدورة الثانية من معرض"منار أبوظبي" التي ستُقام في مدينة العين، من 1 نوفمبر 2025 حتى 4 يناير 2026، وفي أبوظبي من 15 نوفمبر 2025 حتى 4 يناير 2026.

ويجمع "منار أبوظبي"، المعرض الفني العام المكرّس لفنون الضوء 15 فناناً ومجموعة فنية من الإمارات والعالم، يمثلون 10 دول، من بينهم الفنانة التشكيلية الإماراتية "شيخة المزروع"، والاستوديو الهولندي متعدّد التخصصات"دريفت"، والفنانة الماليزية "باميلا بو"، إلى جانب نخبة أخرى من الفنانين.

وتقام فعاليات النسخة الثانية من المعرض تحت عنوان "دليلك نجم سهيل"، ويتم خلالها تقديم 23 عملًا فنيًا ضوئياً مبتكراً يتنوّع بين المنحوتات المُضيئة والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع، ليتم استكشاف الضوء كدليل وكوسيط يجمع بين الأبعاد الملاحية والشاعرية في آن واحد.

ويشرف على تنظيم المعرض المدير الفني كاي هوري، وبمشاركة كل من القيّم الفني علياء زعل لوتاه والقيّم الفني منيرة الصايغ والقيّم الفني المساعد مريم الشحي، وتُقام فعالياته في مواقع رئيسية تشمل جزيرة الجبيل وسوق الميناء، وللمرة الأولى في مدينة العين، عبر مسارات ثقافية تمتد في واحتَي القطارة والجيمي في احتفاءٍ فنيٍّ بالأنظمة البيئية المتفرّدة لإمارة أبوظبي وتنوّع ملامحها الحضرية ومناظرها الطبيعية.

ويشتمل المعرض على برنامج عام متكامل يضم سلسلة من الحوارات وورش العمل والتجارب والعروض الفنية .

ويُقدم معرض "منار أبوظبي" في نسخته الثانية سلسلة من العروض الفنية الحيوية التي تحتفي بالإبداع والحوار الثقافي بين مختلف الشعوب.

وفي إطار التزام "منار أبوظبي" بدعم التعليم وتعزيز المشاركة الثقافية، يقدّم المعرض برنامجًا مصمم خصيصًا لجامعات أبوظبي، يتضمّن سلسلة من المحاضرات الرئيسية التي يشارك فيها فنانون من المشاركين في المعرض .

ويضُم "منار أبوظبي" برنامجًا مخصصًا لاستكشاف المواضع المتعلقة بالطقس والصحة والتواصل مع الطبيعة، يُقدَّم بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والعالمية .