"قفز الحواجز" يتألق في "دورة الألعاب الآسيوية"

المنامة في 24 أكتوبر/ وام/حقق منتخبنا الوطني لألعاب القوى، نتائج مميزة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، والمقامة حاليا في البحرين حتى يوم 31 الجاري.

وتأهلت العداءة أروى علي إلى بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية 2026، بفضل رقمها القياسي بسباق 100 متر شابات.

كما تصدرت العدّاءة عائشة محمد سباق 400 متر شابات بزمن مميز" 54.42 ثانية"، لتتأهل إلى النهائي، كما بلغ العداء سعيد عمر نهائي سباق 400 متر شباب بزمن قدره 47.53 ثانية، محرزاً المركز الأول في التصفيات.

وحقق منتخبنا الوطني لقفز الحواجز، المركز الأول بالجولة الأولى لمسابقة الفرق متساوياً مع 4 منتخبات هي الكويت والسعودية وقطر والأردن، دون أخطاء مسجلاً 252.43 نقطة، وسط منافسة قوية بمشاركة 46 فارساً من 12 دولة، وضمت قائمته الفرسان مبخوت الكربي، وعلياء المهيري، ومحمد الغرير، وصالح الكربي.

وخاض منتخبنا الوطني للجولف، منافسات الجولة الأولى للفردي، إذ سجل محمد ثابت 79 ضربة، وعبدالله سالمين 92 ضربة، ومروان العمادي 95 ضربة، و سارة أبوبكر 72 ضربة، وآسيا سليم نفس النتيجة، بينما حققت أنكا ماتيو 75 ضربة.

وفي منافسات فرق الشباب للجولف، حقق منتخبنا الوطني 171 ضربة، وجاء في المركز الرابع عشر بمنافسات الجولة الأولى، بينما سجل منتخب الشابات 144 ضربة بمسابقات الفرق محققا المركز الثامن.



وتأهل عصام خليل لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي، إلى الدور ربع النهائي بفوزه على نظيره الصيني بنتيجة 30 – 27 بوزن 57 كجم شباب، ليلاقي الكمبودي خون ديمي غدا، كما يواجه زميله بلال عبد المجيد، العراقي حسين العبودي في دور الثمانية لمسابقة وزن 60 كجم.

وشهدت منافسات الملاكمة خسارة علي مسهل في الأدوار التمهيدية أمام الباكستاني حسين جياد بمنافسة وزن 54 كجم، كما خسر معاذ محمد أمام نظيره الأوزبكي موروديللوف دييوربيك بمنافسات وزن 75 كجم.

وخسر منتخبنا الوطني لكرة اليد أمام نظيره الكويتي بنتيجة 37 - 21 أمس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، ليتوقف رصيده عن نقطتين من فوزه الوحيد على كازاخستان، بعد الخسارة الافتتاحية أمام الصين.

كما خسر ثلاثي منتخبنا الوطني للتايكواندو أحمد خميس وحمدان علي سعيد، وريان عبيد في 3 أوزان مختلفة ضمن منافسات دور الــ16، بينما يستعد المنتخب لمواجهتين غدا السبت لكل من شيخة الكتبي في منافسات وزن 55 كجم، وعمر يحيى بمنافسات وزن 73 كجم.