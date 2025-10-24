عروض جوية وتجارب تفاعلية في معرض دبي للطيران 2025

دبي في 24 أكتوبر/ وام / يستعد زوار معرض دبي للطيران 2025 لاختبار مجموعة واسعة من الأنشطة والعروض التفاعلية والترفيهية، ضمن منصة “سكاي فيو” التي تعود بحلة جديدة، من 17 إلى 21 نوفمبر في مطار دبي ورلد سنترال.

وسيحظى الزوار بتجربة مميزة تجمع بين عروض الطيران المبهرة والعروض الفنية الحية وورش العمل التعليمية، إلى جانب لقاءات مع رواد فضاء عالميين مثل سيان بروكتور وكلود نيكولييه ورابيا روغ الذين سيشاركون قصصهم وتجاربهم في استكشاف الفضاء.

وتستقبل المنصة يومياً أكثر من 5 آلاف متفرج لمتابعة العروض الجوية التي تشمل الطائرات العسكرية والتجارية وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية والمروحيات والطائرات الخاصة، ضمن برنامج طيران يومي يعكس مزيجاً من السرعة والابتكار والمهارة.

كما تتواصل الفعاليات على الأرض بعروض مسرحية وفنية وورش تفاعلية منها العرض المسرحي “حول العالم في 80 يوماً” الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، إلى جانب أنشطة تعليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تستهدف الطلبة من مختلف الأعمار.

ومن المتوقع أن تستقطب فعالية سكاي فيو أكثر من 20 ألف زائر.