شرطة دبي تنظّم الملتقى الأول للأمن السيبراني

دبي في 24 أكتوبر/ وام /نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز أمن المعلومات وإدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، الملتقى الأول للأمن السيبراني تحت شعار “متحدون اليوم من أجل عالم رقمي آمن”، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بالتزامن مع فعاليات شهر التوعية بالأمن السيبراني.

حضر الملتقى العميد طارق هلال السويدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، والمقدم الدكتور خبير سعيد ثاني عابد المري، مدير مركز أمن المعلومات، والرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي لشؤون الرصد الإلكتروني، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وأكد المقدم الدكتور خبير سعيد المري، أن الملتقى يجسد التزام شرطة دبي الراسخ بنشر الوعي السيبراني على مستوى المجتمع، ودعم الشركات الناشئة في تعزيز مرونتها الرقمية في مواجهة التهديدات المتطورة، مشيراً إلى أن الأمن السيبراني يُعد حجر الأساس في صمود الدول وضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية المجتمع الرقمي من المخاطر المتصاعدة.

وأوضح أن شرطة دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة للأمن السيبراني، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لحماية البيانات والأصول الحيوية.

وأشار إلى أن الملتقى يمثل منصة لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الممارسات العالمية في مجال الدفاع السيبراني، بما يكرس ريادة دبي في مجال الأمن الرقمي، مؤكداً أن التعاون المشترك هو السبيل لبناء مستقبل رقمي أكثر أمناً واستدامة لدولة الإمارات.

وأكد الرائد خالد تهلك أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية للأمن الوطني والاقتصادي والمجتمعي في ظل التحول الرقمي المتسارع، موضحا أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات واستشراف مستقبل الحماية الرقمية، بما يعزز القدرات الوطنية ويكرس مفهوم الشراكة والمسؤولية المشتركة في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان “ما بعد التحول الرقمي… بناء مناعة سيبرانية في بيئات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية”، أدارها النقيب أحمد القاسم، رئيس قسم معمارية الأمن السيبراني في شرطة دبي، وشارك فيها العقيد الدكتور حمد النعيمي، ضابط أمن المعلومات في شرطة أبوظبي، وأندريا مورتاري، نائب رئيس الدفاع السيبراني في شركة CPX، ومرديش شاه، المدير الأول للاستشارات في شركة Help AG، ومحمد المالك، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني في شركة MoroHub، وخالد الطنيجي، رئيس الأمن السيبراني في شركة “اينوك”.

كما شهد تقديم عدد من العروض التقنية، حيث استعرض الرائد المهندس عبدالرزاق أحمد، رئيس قسم جرائم أمن المعلومات في إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، جهود شرطة دبي في مكافحة الجرائم السيبرانية، فيما قدم محمد إبراهيم من شركة “تريند مايكرو” عرضاً حول أحدث حلول الحماية من الهجمات الإلكترونية.

كما استعرض المهندس كارلس فيراتر من شركة “إيريا” دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات الدفاعية ضد التهديدات السيبرانية الحديثة، فيما قدم أحمد هاشم، المدير الإقليمي للأمن السيبراني في شركة “ديل تكنولوجيز”، عرضاً حول الحلول المبتكرة في حماية أنظمة الحوسبة السحابية وضمان أمن البيانات في المؤسسات.