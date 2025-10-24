الذهب يقلص خسائره لكنه مازال بعيدا عن مستويات الاثنين القياسية

نيويورك في 24 أكتوبر/وام/ قلص الذهب خسائره اليوم ، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في عشرة أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4115.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1326 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع بنحو اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وسجل انخفاضا 3.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4130.50 دولار للأوقية.

سجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولار يوم الاثنين، غير أنه تراجع بما يزيد عن ستة بالمئة منذ ذلك الحين، إذ عكف المستثمرون على جني الأرباح.

وارتفع المعدن 55 بالمئة هذا العام، مدفوعا بالاضطرابات الجيوسياسية وشراء من جانب البنوك المركزية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

