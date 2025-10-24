الاتحاد الأوروبي و (OACPS):الأمم المتحدة حجر الزاوية في توحيد المجتمع الدولي حول القيم المشتركة

بروكسل في 24 أكتوبر/وام/ جدّد الاتحاد الأوروبي و منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (OACPS)،التزامهم الثابت بمبادئ التعددية والنظام الدولي القائم على القواعد، مع تأكيد دور الأمم المتحدة كمحور رئيسي في هذا النظام العالمي.

وبمناسبة يوم الأمم المتحدة، قال بيان مشترك إن الأمم المتحدة تظلّ حجر الزاوية في توحيد المجتمع الدولي حول القيم العالمية المشتركة، بما في ذلك الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وأكد الطرفان أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة الدولية في تعزيز السلام والتقدم على المستوى العالمي، وحماية المبادئ الأساسية مثل وحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدول.

وأضاف البيان، الصادر عن المجلس الأوروبي في بروكسل، أنّ الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ تجسد نموذجًا عمليًا للتعاون المتعدد الأطراف القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مذكّرًا بأن الجانبين يمثلان معًا 104 دول، أي ما يقارب ملياري نسمة وأكثر من نصف أعضاء الأمم المتحدة.

وأشار البيان أيضًا إلى اتفاق ساموا الذي وُقّع في 15 نوفمبر 2023، والذي يشكل الإطار القانوني الشامل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة

OACPS

لمدة عشرين عامًا قادمة، وقد بدأ تطبيقه المؤقت في الأول من يناير 2024. ويغطي الاتفاق مجالات واسعة تشمل التنمية المستدامة والنمو وحقوق الإنسان والسلام والأمن، إضافة إلى تعزيز التعاون في المحافل الدولية.

برو/زي/ وام