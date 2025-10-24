تأهل ثلاثي الإمارات إلى الجولات الحاسمة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف

دبي في 24 أكتوبر/ وام/ حقق ثلاثي الإمارات للجولف، أحمد سكيك، وسام مولان، ورايان أحمد، إنجازًا مهما في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة المقامة بنسختها الـ16 على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف بدبي، بعدما نجحوا في التأهل إلى الجولات الحاسمة للمرة الأولى في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2009.

وتمكن أحمد سكيك من تقديم أداء لافت، أنهى به الجولة الثانية بمجموع 72 ضربة (بار)، ليحافظ على رصيده الإجمالي 4 ضربات تحت المعدل ويحتل المركز العاشر مكررا، ما يجعله ضمن أبرز المتنافسين على المراكز الأولى قبل الجولتين الثالثة والرابعة.

وكان سكيك قد استهل البطولة بأداء قوي في الجولة الافتتاحية مسجّلًا 68 ضربة (أربع ضربات تحت المعدل).

وقدم اللاعب سام مولان أداءً ثابتا أنهى به أول جولتين في المركز 19 مكررا، فيما واصل الشاب رايان أحمد عروضه المميزة محتلاً المركز 42 مكررا، ليؤكدا مع سكيك جودة المواهب الإماراتية الصاعدة وقدرتها على المنافسة القارية.

ويتصدر الترتيب العام كل من رينتارو ناكانو (اليابان)،وكانه هانغ لي (فيتنام) وهاري تاكيس (استراليا) برصيد 11 ضربة تحت المعدّل، بينما يفصل سكيك سبع ضربات فقط عن الصدارة.