تحديث السوق الحرة في مطار الفجيرة

الفجيرة في 24 أكتوبر/وام/ شهدت السوق الحرة في مطار الفجيرة الدولي عملية تحديث شاملة تضمنت إعادة تصميم المساحات الداخلية وترتيب الممرات وتوسيع تشكيلة العلامات التجارية الدولية والمحلية.

وأقيم بهذه المناسبة حفل حضره سعادة محمد عبد الله السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة، نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، والكابتن إسماعيل محمد البلوشي، مدير مطار الفجيرة الدولي، وإبراهيم القلاف نائب مدير مطار الفجيرة الدولي والكابتن كرم جلال البلوشي، المدير التنفيذي لمؤسسة خدمات الملاحة الجوية بالفجيرة (FANS) و موهانداس، المدير التنفيذي لسوق الفجيرة الحرة.

وقال سعادة محمد عبد الله السلامي إن تجديد سوق الفجيرة الحرة يعكس التزامنا المستمر بتعزيز تجربة المسافرين من خلال الابتكار والتعاون، وتوفير بيئة تسوق متطورة تتماشى مع معايير الراحة والضيافة التي يتميز بها مطار الفجيرة الدولي.