سفير الإمارات يلتقي وزيرة خارجية الإكوادور

كيتو في 24 أكتوبر/ وام/ التقى سعادة إبراهيم سالم العلوي سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور، معالي غابرييلا سوميرفيلد وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري لجمهورية الإكوادور، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة كيتو.

ونقل سعادته إلى معاليها تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب الإكوادور بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه حملت معالي غابرييلا سوميرفيلد سعادة السفير، تحياتها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، و تمنياتها لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة، ودعم التعاون الاقتصادي، وتشجيع فرص التجارة والاستثمار، ودفع التعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك إلى آفاق جديدة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.