الإمارات ترفع رصيدها إلى 4 ميداليات في" آسيوية الشباب" بالبحرين

المنامة في 24 أكتوبر/ وام/ رفع منتخبنا الوطني لألعاب القوى رصيد الإمارات من الميداليات إلى 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، ضمن منافسات النسخة الثالثة من الألعاب الآسيوية للشباب المقامة حاليا بالبحرين لتصعد الإمارات إلى المركز الثامن بجدول الترتيب العام، والأول عربياً.

وحصدت أروى علي عداءة منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية بسباق 100 متر بزمن وقدره 11.45 ثانية كأفضل زمن في دورات الألعاب الآسيوية للشباب، بعدما نجحت في كسر الرقم القياسي للمرة الثالثة خلال الدورة في جميع الأدوار، وحلت القطرية دانا سالم في المركز الثاني وتوجت بالميدالية الفضية بزمن وقدره 11.60 ثانية، والصينية يان شيني في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 11.79 ثانية.

وفازت عداءتنا عائشة محمد بالميدالية الذهبية بسباق 400 متر للشابات بزمن قدره 54.25 ثانية، وحصلت الهندية جيسون إدينا على المركز الثاني بزمن قدره 55.43 ثانية، والعداءة وو شيا يينغ من الصين تايبيه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 56.60 ثانية.

وحقق سعيد عمر عداء منتخبنا الوطني الميدالية الفضية في سباق 400 متر بزمن قدره 47.18 ثانية، فيما فاز الصيني جيا يانغ بالميدالية الذهبية بزمن قدره 46.57 ثانية، ونالت السريلانكي كوستا شانوكا الميدالية البرونزية بزمن قدره 47.72 ثانية.

وكان محمد عادل العلي قد حصد الميدالية البرونزية بمسابقة رمي المطرقة بمسافة 62.03 متر مساء أمس والتي تعد الأولى في تاريخ مشاركتنا بدورات الألعاب الآسيوية للشباب.

حضر التتويج سعادة فهد محمد بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين الشقيقة وسعادة اللواء الدكتور محمد المر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى.