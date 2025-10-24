كوريا الجنوبية تسيطر على صدارة الزوجي المختلط في بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة

دبي في 24 أكتوبر/ وام/ سيطر لاعبو كوريا الجنوبية على صدارة فئتي الزوجي المختلط تحت 15 و19 سنة، ضمن بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين، المقامة حاليا بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر، والتي ينظمها اتحاد كرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة وبدعم من مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 265 لاعبا ولاعبة من 26 دولة.

وحسم الزوجي ما يونجمين ولي داهي لقب مسابقة فئة الزوجي المختلط تحت 19 سنة، بالفوز على مواطنيه الزوجي لي هيون هو وكيم إيونسيو بنتيجة 3-2 في نهائي ماراثوني كوري خالص، وتكرر المشهد الكوري في نهائي الزوجي المختلط تحت 15 سنة، بعدما توج الزوجي كيم جيهو وكيم جوريين باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنيه لي جوتشان وشين هورين بنتيجة 3-1 في مباراة مثيرة.

وحضر المنافسات وتوج أبطال الزوجي في الفئتين، المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة وعدد من أعضاء ومسؤولي الاتحاد.

زخرج مانع البلوشي لاعب منتخبنا الوطني من دور الستة عشر لفئة تحت 11 سنة بعد خسارته أمام المصري سيف مطاوع بنتيجة 0-3، وسبقه بالخروج حسين الحواي الذي خسر أمام البحريني علي الهاشمي، من دور الـ32 بنتيجة 1-3.

وفي فئة تحت 15 سنة، خسر محمد المسيبي لاعب منتخبنا الوطني أمام زاخار فارفولومييف في دور الستة عشر، بنتيجة 0-3، كما خسر شقيقه أحمد المسيبي أمام الكوري بارك سيون بنتيجة 1-3، وخرج علي الحواي لاعب منتخبنا من دور الـ 32 لفئة الفردي تحت 19 سنة بعدما خسر أمام السعودي علي الطاهر بنتيجة 1-3، ليودع لاعبو المنتخب البطولة، وكانت أفضل نتيجة الوصول لدور الستة عشر.

وأعرب أحمد البحر الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة، عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققته النسخة الثالثة من البطولة، مؤكدا أن اتحاد للعبة سيستمر في تقديم نموذج يحتذى به في التنظيم، وتوفير بيئة مثالية للمشاركين في النسخ المقبلة.