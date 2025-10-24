اللجنة الأولمبية: الألعاب الآسيوية محطة محورية في مسيرة الرياضة الإماراتية

المنامة في 24 أكتوبر/ وام/ أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية، ثقتها الكبيرة في أبناء وبنات الإمارات، لإظهار المستويات التنافسية، خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة المقامة حالياً في البحرين، حتى يوم 31 أكتوبر الجاري.

وقال سعادة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، إن الدورة تزداد أهميتها كونها محطة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، ما يحفز الاتحادات الرياضية، لمضاعفة الجهود، والتركيز لتحقيق أفضل النتائج لرياضة الإمارات.

وأوضح في تصريح اليوم، بمناسبة النتائج في المنافسات المختلفة، أن التتويج الأول بهذا الحدث المهم تحقق من خلال لاعب منتخب ألعاب القوى محمد عادل العلي، في رمي المطرقة، مبيناً أن ألعاب البحرين محطة بارزة في مسيرة الحركة الأولمبية الوطنية، وتحمل قيمة تاريخية كبيرة، وتجربة ثرية لجميع أعضاء الوفد من إداريين وفنيين ولاعبين، بمشاركة نخبة الرياضيين في القارة.

كما أثنى على الجهود الكبيرة للجنة المنظمة في مملكة البحرين الشقيقة، بالثقة الكاملة في قدراتهم وخبراتهم المتراكمة في إنجاح المحفل الرياضي القاري، موضحاً في الوقت نفسه دعم إنجاح جهود الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في استضافة النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة، نظراً لما تمتلكه المملكة من إمكانات، ومنشآت عالية المستوى ولجان متخصصة، من شأنها أن تسهم في إخراج الحدث بالصورة المميزة.