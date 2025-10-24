يونايتد يفوز على الشارقة ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس الدولة

الشارقة في 24 أكتوبر/ وام/ تأهل فريق يونايتد إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بعد فوزه اليوم على الشارقة 5-4 بركلات الترجيح خلال اللقاء الذي أقيم في إستاد الشارقة.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي 1-1، لتتحول المباراة إلى ركلات الترجيح.