"أبوظبي للألعاب الشتوية" يعتمد 200 لاعب ولاعبة في دوري "هوكي الجليد"

أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/ اعتمد نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، مشاركة 200 لاعب ولاعبة، في منافسات دوري أبوظبي للناشئين لهوكي الجليد 2025 – 2026.

وتنطلق المنافسات غدا الأحد، في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 4 أكاديميات متخصصة في رياضة هوكي الجليد، "ستورمز"، و"ذيبز"، و"ساند ستورمز دبي"، و"غلاكسي".

وأكد حمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، تنظيم الدوري في إطار استراتيجية شاملة يتبناها النادي، لدعم وتطوير فئة الناشئين وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم الفنية والتنافسية من خلال بطولات مختلفة.