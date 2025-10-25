"الشراع الحديث" يعتمد 7 متسابقين في "آسيوية الأوبتمست"

أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/اعتمد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، مشاركة منتخبنا الوطني لفئة الأوبتمست في البطولة الآسيوية بسلطنة عمان.

وتغادر البعثة المؤلفة من 7 متسابقين اليوم، إلى مسقط لخوض المنافسات المقررة من 25 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل.

تضم القائمة خليفة الرميثي، وزايد الحوسني، وحمد المهيري، وذياب المهيري، ولوكا هيرفي، وكارولينا باجاك، وتانيا باجاك، بالإضافة إلى المدرب ألبير أحمد، والمدير الفني زهير اللباط.

وقال محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، إن المشاركة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تمكين المواهب الوطنية من الاحتكاك والمنافسة في البطولات القارية، معرباً عن ثقته في عناصر المنتخب لإظهار أفضل ما لديهم سعياً لبلوغ منصة التتويج.